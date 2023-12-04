Путин исполнит три желания в рамках акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин исполнит три желания в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний», сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своих соцсетях.

Глава государства поможет детям побывать на озере Байкал, которое находится на границе Бурятии и Иркутской области, посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а также поможет попробовать себя в роли ведущего новостей.

В понедельник, 3 декабря, Путин посетил выставку «Россия», организованной на ВДНХ. Российский лидер осмотрел павильоны, в которых представили все регионы РФ. Также Путин вручит премию «Волонтер года». Торжественная церемония состоится в рамках форума «Мы вместе», в котором принимают участие более 10 тысяч волонтеров из 40 стран.

Всероссийская акция «Елка желаний» позволяет людям, которые хотят внести свой вклад в добро, порадовать тех, кто в этом нуждается. «Елку желаний» организовали по инициативе благотворительного проекта «Мечтай со мной». В 2018 году акция стала частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и приобрела статус федерального проекта.

На сайте проекта дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты от 3 до 17 лет могут загадать желание, подав заявку. Стать исполнителем желания может любой желающий, также подав заявку на портале.