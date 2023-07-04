Путин: из Украины долгое время делали анти-Россию
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На протяжении долгого времени на территории Украины с помощью внешних сил создавалась анти-Россия, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеосвязи.
Этот проект имеет своей целью сдержать развитие России, поставить под удар ее безопасность, сказал российский лидер.
Для этого Украину восемь лет накачивали оружием, приветствовали насаждение неонацистской идеологии и русофобии, закрывали глаза на обстрелы мирного населения Донбасса.
Также президент РФ обратил внимание на общую деградацию системы международной безопасности. В связи с этим Путин заявил, что ключевой задачей для стран-участниц ШОС будет обеспечение безопасности по внешнему периметру организации.