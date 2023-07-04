Путин: из Украины долгое время делали анти-Россию

На протяжении долгого времени на территории Украины с помощью внешних сил создавалась анти-Россия, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеосвязи.

Этот проект имеет своей целью сдержать развитие России, поставить под удар ее безопасность, сказал российский лидер.

Для этого Украину восемь лет накачивали оружием, приветствовали насаждение неонацистской идеологии и русофобии, закрывали глаза на обстрелы мирного населения Донбасса.

Также президент РФ обратил внимание на общую деградацию системы международной безопасности. В связи с этим Путин заявил, что ключевой задачей для стран-участниц ШОС будет обеспечение безопасности по внешнему периметру организации.