Путин: к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали
Фото: [© РИА Новости]
В 2022 году Российской Федерации пришлось начать спецоперацию на Украине, по сути, в качестве оборонительной меры. Как заявил президент Владимир Путин, к тому моменту на РФ уже фактически напали.
Глава российского государства напомнил, что Донбасс всегда являлся историческими российскими территориями, где всегда жили русские люд. Путин подчеркнул, что дончане считали себя частью России и нуждались в защите.
«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — цитирует его РИА Новости.
Путин добавил, что, продолжая СВО, Россия стремится максимально обезопасить россиян, проживающих на присоединенных территориях РФ.
«Надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы когда-то положить этому конец. Мы к этому и стремимся, этим всё и продиктовано», — заключил президент.