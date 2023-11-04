Путин: к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали

«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — цитирует его РИА Новости.