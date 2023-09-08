Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели для сдерживания России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали недоброжелателями для того, чтобы сдержать Россию и ограничить ее развитие.

Об этом глава государства сообщил на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в пятницу, 8 сентября. Его слова приводят РИА Новости.

«Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно все это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», – заявил Путин.

Он отметил, что прогнозы России относительно недоброжелательных действий недружественных стран, подтвердились. Путин подчеркнул, что агрессивные шаги в отношении РФ начались еще в 2014 году.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию, денацификацию соседней страны, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии, в результате референдумов, проведенных в сентябре 2022 года, территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью России.

После начала СВО западные страны начали вводить в отношении России беспрецедентные санкции. В санкционный список, помимо Путина, попали государственные деятели и главы федеральных ведомств. Российский лидер отмечал, что РФ справится со всеми ограничениями и продолжит отстаивать свои права и свой суверенитет.

В июне заместитель министра иностранных дел России Петр Вавжик заявил, что Евросоюз начал работу над введением 12-го пакета санкций. Официально 11-й пакет санкций в отношении РФ был введен 23 июня.