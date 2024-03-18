ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов после обработки 96,02% протоколов

Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы российского государства, заручившись к данному часу 87,34% голосов избирателей.

Как информирует Центризбирком, такие данные стали известны после обработки 96,02% протоколов территориальных избирательных комиссий.

Представитель от КПРФ Николай Харитонов получает 4,29% голосов, за Владислава Даванкова проголосовали 83% российских избирателей, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий к настоящему времени может записать себе в актив 3,15% проголосовавших граждан РФ.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.