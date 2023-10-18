Инвестиции, торговля и культура: что принесет России форум «Один пояс — один путь»

В КНР 17 октября начался форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва, нам рассказали члены экспертного клуба «Дигория».

Как отметила политолог и китаист Анна Ширинкина, еще на втором форуме в 2019 году Россия и Китай назвали друг друга «хорошими друзьями». С тех пор они усилили двусторонние связи. К третьему форуму Москва и Пекин «обросли» сетью проектов не только глобального, но и межрегионального приграничного сотрудничества.

«Это и развитие Северного морского пути, и восстановление железнодорожного покрытия и приграничных пунктов пропуска, и расширение автострад для увеличения грузопотока. Не будет секретом, что наиболее значимые решения будут приняты кулуарно, и озвучат их разве что в момент окончания всех официальных процедур», — заявила Ширинкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Форум станет площадкой подведения десятилетних итогов и постановки стратегических целей. Политолог Гарник Туманян уверен, что во всем мире мероприятие будут активно обсуждать.

«Традиционно Россия и Китай показывают высокий уровень взаимовыгодного и уважительного сотрудничества, которое основано на «шести Валдайских принципах» Владимира Путина. Сегодня мы наблюдаем очередной этап «разворота на Восток». Работа с дружественными государствами будет углубляться», — предсказал куратор экспертного клуба.

По словам другого политолога, члена Общественной палаты Ленинского городского округа Кирилла Котова, межгосударственные отношения КНР и РФ развиваются в том числе благодаря инициативам отдельных регионов двух стран.

«Будут договоренности инвестиционного и торгового характера, укрепятся культурные связи. Многое зависит и от личного взаимодействия лидеров стран: Путина и Си Цзиньпина. Причем тенденция к сближению идет не только в регионах Дальнего Востока, но и в других частях России. Думаю, она сохранится и в дальнейшем», — констатировал Котов.

Ранее Китай выразил готовность защищать международную справедливость вместе с Россией.