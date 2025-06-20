В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся 20 июня, президент России Владимир Путин, как уже известно, сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют устанавливать контроль над городом Сумы. Однако он также отметил, что не исключает такой вероятности.

Как сообщил президент, в настоящее время российские силы сосредоточены на обеспечении безопасности в приграничных районах. В частности, в Сумской области создана зона безопасности, ширина которой варьируется от 10 до 12 километров.

«И у нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю», — отметил президент.

Город Сумы находится на северо-востоке Украины и является административным центром Сумской области. Он граничит с тремя областями Украины — Харьковской, Черниговской, Полтавской, а также с Брянской. Курской и Белгородской областями России. Протяженность общей границы составляет около 560 километров.

На момент начала 2022 года, до того как начались боевые действия, в городе проживало около 260 тысяч человек.

Город является центром не только для Сумского района, но и для Сумской агломерации и Сумской городской общины.

Сумская городская община была создана в 2019 году и включает в себя 21 населённый пункт. По состоянию на начало 2022 года, население общины составляло около 280 тысяч человек.

Кстати, сразу после выступления президента России Владимира Путина, глава киевского режима Владимир Зеленский обратил внимание на ситуацию в Сумской области. На заседании Совета по нацбезопасности он обсудил положение дел в этом регионе. Об этом он сообщил в своём официальном Телеграм-канале.