Путин: на Украине Запад изначально сделал ставку на нацистов

Запад работал над темой Украины, изначально сделав ставку на националистов, бывших нацистов, сотрудничавших с Гитлером, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В частности, это было обусловлено тем, что большое количество бывших украинских нацистов перебралось в США и Канаду, где для работы с ними были созданы целые институты.

После распада СССР эта работала велась с удвоенной силой, так как Запад был уверен, что Россия не сможет восстановить свой экономический и военный потенциал.

Кроме того, западные политики рассчитывали частично поделить и саму Россию. Они обсуждали это открыто, подчеркнул Путин.