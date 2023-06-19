Путин начал переговоры с представителями африканских стран

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и делегацией из африканских стран.

В ходе переговоров будут обсуждены зерновая сделка и урегулирования конфликта на Украине.

Российский президент уже встретил африканских лидеров, а с некоторыми даже успел переговорить. Сейчас в обсуждении мирная инициатива африканских представителей по конфликту на Украине.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил желание Африки видеть в дальнейшем спад напряжения и деэскалацию конфликта. Он призывает обе стороны к скорейшему проведению мирных переговоров.

В ответ на это, Путин показал делегации проект договора с украинской стороной, созданный весной прошлого года. Документ был подписан руководителем украинской делегации, но потом вмешались власти.

Россия — за укрепление взаимоотношений с африканскими странами,- сообщил лидерам Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщит о результатах переговоров по их завершению.

16 июня с африканской делегацией виделся украинский лидер Владимир Зеленский. В поездке делегации в Россию он логики не увидел.