Путин поручил пересмотреть условия записи к врачу через портал «Госуслуги»

Путин поручил увеличить сроки записи к врачу через «Госуслуги»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству пересмотреть сроки записи к врачам через портал «Госуслуги». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Инициатива предполагает увеличение допустимого периода записи для получения медицинских услуг, включая прием врача, диагностику и лечебные процедуры.
Это решение направлено на повышение доступности и удобства для пациентов, особенно в регионах с высокой нагрузкой на систему здравоохранения. Сейчас система часто позволяет записываться к врачу только на ближайшие несколько дней (например, на неделю вперед).
Увеличение сроков означает, что можно будет записаться к узкому специалисту (например, к неврологу или кардиологу) не тогда, когда «место освободилось», а на конкретный день через несколько недель. Это особенно важно для работающих людей, которым нужно согласовать график.
Кроме того, такая мера избавит россиян от необходимости постоянно заходить в приложение в надежде «поймать» только что освободившееся окно.
