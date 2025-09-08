Путин поручил пересмотреть условия записи к врачу через портал «Госуслуги»

Инициатива предполагает увеличение допустимого периода записи для получения медицинских услуг, включая прием врача, диагностику и лечебные процедуры.

Это решение направлено на повышение доступности и удобства для пациентов, особенно в регионах с высокой нагрузкой на систему здравоохранения. Сейчас система часто позволяет записываться к врачу только на ближайшие несколько дней (например, на неделю вперед).

Увеличение сроков означает, что можно будет записаться к узкому специалисту (например, к неврологу или кардиологу) не тогда, когда «место освободилось», а на конкретный день через несколько недель. Это особенно важно для работающих людей, которым нужно согласовать график.

Кроме того, такая мера избавит россиян от необходимости постоянно заходить в приложение в надежде «поймать» только что освободившееся окно.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме обмана россиян, когда мошенники используют поддельные рабочие чаты и фальшивый бот «Госуслуг» в Telegram.