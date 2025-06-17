Путин напомнил Чемезову о «должке» в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин напомнил главе государственной корпорации «Ростех» Сергею Чемезову о «должке» в Московской области и Татарстане. Российский лидер во вторник, 17 июня, провел встречу с руководителем госкомпании в Кремле.

Речь идет о введении в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Подмосковье. Чемезов, общаясь с Путиным, пообещал запустить работу предприятия к 2026 году, но сообщил о заморозке других объектов в этом регионе и Татарстане.

«Уверяю вас, что на будущий год еще один завод начнет работать. Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешевые" деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что всего Ростех должен был построить четыре завода в Московской области и один — в Казани, однако из-за некоторых обстоятельств реализовать эти планы не удается вовремя. По словам Чемезова, на срыв строительства повлиял короновирус и санкции.

«И только в декабре 2024 года мы первый завод сдали», — добавил глава Ростеха.

Завод, о котором рассказал Чемезов, перерабатывает более 2 тыс. т отходов в сутки. На очереди введение в эксплуатацию второго завода в Подмосковье. По его словам, объект готов на 92%.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — отметил Путин.

Глава госкорпорации добавил, что руководство ведет переговоры с банками о получении льготных кредитов. Часть средств «Ростех» планирует привлечь за счет собственных ресурсов и инвестиций.

Ранее сообщалось, что российская семья с 11 детьми получила автобус Sollers от президента РФ Владимира Путина.