Путин напомнил, что задача СВО по денацификации Украины является одной из ключевых

Президент России Владимир Путин напомнил, что задача специальной военной операции по денацификации Украины является одной из ключевых. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», – сказал Путин.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин сообщил о достижении целей, которые связаны с демилитаризацией, денацификацией соседнего государства, а также с защитой мирного населения ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

В последствии, в результате референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года, территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.

5 октября Путин подписал указ об образовании новых регионов в составе России.

Ранее ряд официальных лиц РФ, в том числе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявляли, что все цели и задачи СВО на Украине будут достигнуты.