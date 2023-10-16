Путин напомнил о причинах украинского конфликта

Одной из главных причин эскалации конфликта на Украине стало то, что США начали «втаскивать» Киев в НАТО, заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в Пекин.

Президент РФ отметил, что Россия предпринимала попытки мирного урегулирования конфликта. Но Запад не позволил ей это сделать, игнорировав минские соглашения.

Путин отметил, что специальная военная операция стала вынужденной мерой, призванной прекратить войну на Украине, которая уже фактически шла восемь лет.

Россия уже 30 лет пытается договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но регулярно сталкивается с циничным обманом. Тем временем, блок, несмотря на протесты Москвы, продолжает расширяться на восток. По словам Путина, «России не оставили никаких шансов поступить иначе».