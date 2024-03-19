Путин: народосбережение – одно из главных направлений развития РФ

Народосбережение, помощь российским семьям и государственная экономика – это главные направления в программе развития страны, направленной Федеральному собранию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на состоявшейся накануне встрече с лидерами фракции Госдумы.

Глава государства подчеркнул, что народосбережение является главнейшим среди всех направлений. Он уточнил, что речь идет о поддержке российских семей и стимуляции процессов демографии, а также помощи молодым людям и семьям.

«Это воспитание молодого поколения», — подитожил он.

По словам Путина, все из этих направлений можно развивать самым лучшим образом лишь при наличии экономического развития страны. В этом лежит база для развития государства, на которой стоит прогресс в социальной и технологической сферах, заключил он.