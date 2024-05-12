Путин нашел секретарю Совбеза Патрушеву новую работу

«Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря совета безопасности. В связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать. И в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжить свою деятельность», — опубликовал в своем аккаунте в соцсетях комментарий Пескова журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее стало известно, что Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций. А Белоусов в бытность главой Минэкономразвития зарекомендовал себя, как человек знающий толк в этих аспектах.