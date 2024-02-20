Путин: настало время более суверенной России

РФ в этот момент проживает особое время, в котором развиваются все ее направления, несмотря на попытки недоброжелателей помешать ей в этом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшем накануне форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

В своей речи Путин заявил, что РФ поднимается на более высокий уровень в вопросе задач, поставленных перед ней. Он указал на то, что несмотря на количество вызовов, РФ преуспевает во всех своих задачах: безопасности, экономическом развитии и суверенитете, а также социальных задачах. Президент подчеркнул, что страна претерпевает качественные изменения изнутри, что делает ее более самодостаточной и уверенной в себе. По его словам, нынешнее время является временем России.

Путин добавил, что страна развивается вопреки попыткам всех недоброжелателей, пытающихся ее ослабить. Данные попытки оказались провалены, и это уже всем стало понятно, подчеркнул он.

Путин сообщил, что у РФ появляется все больше союзников в сфере традиционных ценностей, которые подчеркнул президент, являются общими для всех здоровых людей.