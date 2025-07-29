Путин назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии
Путин утвердил Дениса Гончара в должности посла РФ в Бельгии
Фото: [kremlin.ru]
На должность посла Российской Федерации в Бельгии указом президента Владимира Путина назначен Денис Гончар. Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-ресурсе правовой информации.
Этим же указом президент освободил Александра Токовинина от обязанностей посла. Он был послом в Бельгии с 2016 года.
Гончар, родившийся в 1973 году, является выпускником МГИМО МИД РФ. С 1996 года он занимал различные дипломатические посты как в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных представительствах. До настоящего назначения, начиная с 2019 года, он возглавлял четвертый департамент, занимающийся странами СНГ, в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше.