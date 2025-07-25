Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше

Российский президент Владимир Путин своими указами сместил посла РФ в Польше Сергея Андреева и назначил на его место Георгия Михно. Эти документы появились на сайте официального опубликования правовой информации.

В первом указе говорится, что Сергей Андреев освобождается от обязанностей посла России в Польше.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — указано во втором документе.

Посол Андреев занимал этот пост в Польше на протяжении последних 11 лет, с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Польша собралась купить долю в компании, отслеживающей перемещения ВС РФ. Польские власти ведут переговоры о покупке акций финской аэрокосмической компании ICEYE. Сделка находится на финальной стадии, и в скором времени Варшава может войти в число совладельцев этого ключевого игрока на рынке космической разведки.