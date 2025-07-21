Польша задумала купить долю в компании, отслеживающей перемещения российских войск

Власти Польши ведут переговоры о покупке части акций финской аэрокосмической компании ICEYE, которая с 2022 года предоставляет Украине спутниковые данные для мониторинга передвижений российской армии. Об этом Financial Times (FT) сообщил генеральный директор компании Рафал Моджевский.

Он подчеркнул, что сделка находится на финальной стадии, и в скором времени Варшава может войти в число совладельцев этого ключевого игрока на рынке космической разведки.

Основанная в 2012 году польским предпринимателем Моджевским и его финским партнером Пеккой Лаурила, ICEYE изначально специализировалась на наблюдении за арктическим судоходством. Однако после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине компания переключилась на оборонный сектор, разработав технологию радиолокационной съемки в режиме реального времени.

В 2024 году украинское Министерство обороны подписало с ICEYE меморандум о расширении сотрудничества в области космической разведки. Компания, привлекшая $550 млн инвестиций от таких гигантов, как BAE Systems и BlackRock, и оцениваемая более чем в $1 млрд, планирует нарастить производство спутников до 100-150 единиц ежегодно.

В настоящее время на орбите работает 54 спутника ICEYE, половиной из которых управляют военные ведомства различных стран, включая членов НАТО. В мае 2024 года ВС Польши заключили с компанией контракт на поставку разведывательной спутниковой системы стоимостью 860 млн злотых ($227 млн).

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