Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, возглавлявшего его с ноября 2019 года.
71-летний Николай Долуда ушел в отставку из-за большой загруженности работой в Государственной думе, депутатом которой он является.
Новым атаманом назначен Виталий Кузнецов. 43-летний казачий генерал в 2020 году был избран атаманом Терского войскового казачьего общества.
Кузнецов – потомственный казак и потомственный военный.
Также Кузнецов является помощником полномочного представителя президента России в СКФО.