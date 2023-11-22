Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, возглавлявшего его с ноября 2019 года.

71-летний Николай Долуда ушел в отставку из-за большой загруженности работой в Государственной думе, депутатом которой он является.

Новым атаманом назначен Виталий Кузнецов. 43-летний казачий генерал в 2020 году был избран атаманом Терского войскового казачьего общества.

Кузнецов – потомственный казак и потомственный военный.

Также Кузнецов является помощником полномочного представителя президента России в СКФО.