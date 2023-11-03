Путин назвал единство россиян ключевым на всех переломных этапах

В пятницу, 3 ноября, российский президент проводит встречу с членами Общественной палаты РФ. Он также поздравил во время своего выступления россиян с предстоящим Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Его слова приводят РИА Новости.

«На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает защищать свою историю, ценности, язык и культуру, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Также Путин высказался о санкциях, под которые попали некоторые члены Общественной палаты. Он назвал такие меры «оценкой их работы».

Общественная палата РФ – это консультативно-совещательный орган в стране, который был создан 1 июля 2005 года. Структура включает 172 члена.