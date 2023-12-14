Путин назвал главную задачу России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей страны будет укрепление ее суверенитета.

По его словам, это широкое понятие, которое включает в себя и безопасность границ, и личные свободы граждан, и экономический и технологический суверенитет.

Президент заявил, что у экономики России достаточный запас прочности, чтобы двигаться вперед. Высокая устойчивость российской экономики удивила не только зарубежных партнеров, но и многих жителей самой России.

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, совмещенную с «Прямой линией».