Путин назвал критерии, по которым должен формироваться костяк ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как должен формироваться костяк Вооруженных сил России. На встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля, которая проходит во вторник, 27 июня, глава государства заявил, что руководить армией должны проверенные люди.

«Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что эта особенность важна для обеспечения высокого уровня профессионализма и эффективности военных структур.

Министерство обороны РФ возглавляет Герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Начальником генерального штаба РФ является первый замминистра обороны России, герой РФ Александра Герасимов. Президент РФ – Владимир Путин, является Верховным Главнокомандующим ВС РФ.

На встрече с военнослужащими Путин также высказался о ЧВК «Вагнер» и попытке военного мятежа с участие бойцов группировки.