Владимир Путин назвал Одессу русским городом

По словам главы государства, то, что сейчас происходит на Украине, похоже на гражданскую войну между братьями. Президент подчеркнул, что юго-восток этой страны всегда был пророссийским, поскольку это исторические российские территории, а Одесса — русский город.

«В Турции хорошо знают, все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина? <…> Одесса вообще русский город, <…> все об этом хорошо знают», — подчеркнул президент.

Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о нормализации отношений с Евросоюзом. Он указал, что после госпереворота на Украине в 2014 году стало понятно, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Киевом.