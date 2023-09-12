Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении

Президент России Владимир Путин оценил потери украинской армии при контрнаступлении. На пленарном заседании в рамках Восточного экономического форму (ВЭФ) Путин заявил, что результатов украинского «контрнаступа» нет.

«Результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери – 71 тысяча человек. Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой. На Украине уничтожено 543 танка, 18 тысяч бронемашин ВСУ», – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Тогда российский лидер сообщил, что украинские военные не испытывают успехов, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют вовремя свои задачи.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за три месяца «контрнаступа» потеряли 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. По словам главы оборонного ведомства, за прошедший месяц было сбито 159 летательных аппаратов и 13 крылатых ракет.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 22 февраля 2024 года. Путин, объявляя о ее начале, к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.