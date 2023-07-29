Путин назвал причину отвода российских войск из-под Киева в прошлом году

По его утверждению, это было сделано по просьбе правительства Зеленского, чтобы заключить договор об окончании боевых действий.

На официальном сайте Кремля появилось данное объяснение. Российский лидер в нем подчеркивает, что на тот момент проект мирного договора был не только составлен, но даже уже согласован обеими сторонами конфликта.

«Но после отвода наших войск из-под Киева, киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что отход войск был необходим для создания условий, в которых было бы подписано мирное соглашение.