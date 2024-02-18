Путин назвал происходящее на украинском направлении вопросом жизни и смерти

Президент России прокомментировал служившуюся за последнее время ситуацию в зоне проводимой ВС РФ спецоперации на Украине.

Напомним, минувшим днем российские войска освободили город Авдеевку в ДНР, откуда последние 10 лет украинские боевики систематически обстреливали Донецк и его пригороды. Кроме того, стало известно об активизации ВС РФ на всей линии фронта. особенно на Запорожском направлении.

«Все, что происходит на украинском направлении, для России это судьба», — цитирует Путина РИА Новости.

Также глава государства подчеркнул, что все это для РФ «вопрос жизни и смерти».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.