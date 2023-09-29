Путин назвал сражения под Урожайным знаковым примером мужества российских военных

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских солдат, участвовавших в сражениях под Урожайным в ДНР.

Глава государства проводит встречу с участниками этих боев в Кремле в пятницу, 29 сентября. Он назвал действия ВС РФ проявлением настоящего мужества. На приеме у президента присутствуют рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов и старший сержант Виктор Хамаганов. Слова Путина приводят РИА Новости.

«После очередной поездки в войска начальник генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил президент.

Путин отметил, что понимает, что бойцы во время сражения не думают о каких-либо наградах и статусах, а стараются выполнять свои задачи и отражать атаку врага. Российский лидер поблагодарил военных за проявленный героизм.

О героическом подвиге российских военнослужащих президенту РФ доложил министр обороны Сергей Шойгу. В окрестностях населенного пункта Урожайное, расположенного на южнодонецком направлении в ДНР, пять бойцов ВС РФ под командованием Калашникова отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их бежать.

Ранее Путин вручил награды экипажу легендарного танка «Алеша», который в одиночку уничтожил колонную с военной техникой украинских военных. Танк находился под командованием уроженца Татарстана – старшего лейтенанта Расима Баксикова.