Путин назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин на встрече в врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником прокомментировал ход и ведение боевых действий в зоне специальной военной операции.

По словам главы государства, ситуация на фронтах стабильная, а ход контрнаступления ВСУ сдержан и полностью контролируется российской армией.

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказал Путин на встрече с Пасечником, его цитирует РИА Новости.

Ранее выяснилось, что США знали о мощности линии обороны России еще до контрнаступления ВСУ.