Путин назвал встречу с Эрдоганом успешной

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдогана прошла успешно. Главы государств провели переговоры в расширенном в составе в понедельник, 4 сентября, в Сочи.

Лидеры двух стран провели первую встречу в 2023 году. Визит Эрдогана в Россию стал первым после победы на президентских выборах.

«Многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат принципы добрососедства, партнерства и взаимной выгоды, успешно развивается по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере», – сказал Путин журналистом.

Российский президент подчеркнул, что во время разговора стороны подробно обсудили все ключевые вопросы российско-турецких отношений. Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в области безопасности, экономики, политики и культуры.

Отдельной темой разговора двух лидеров стала зерновая сделка. Ранее официальные лица и России, и Турции анонсировали, что Путин и Эрдоган обсудят черноморскую инициативу. РФ официально перестала быть участником этого соглашения 18 августа.