Путин не планируют посещать Херсонскую область

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Херсонскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Его слова производит РБК.

Представитель Кремля отметил, что Путину известно о ситуации на Каховской ГЭС. Доклады, по словам Пескова, глава государства получает постоянно.

«Доклады постоянно поступают. Группировка там развертываются. Спасатели наши самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины», — сказал Песков.

Он добавил, что обстрелы со стороны ВСУ осложняют работу спасателям.

В ночь на 6 июня ВСУ атаковали верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего город Новая Каховка был затоплен. В зоне подтопления оказались еще 18 населенных пункты, больше 30 — также остаются в зоне риска.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе военное положение.

Украинская стороны обвиняет в катастрофе, которая значительно ухудшит экологическую обстановку в Херсонской и Запорожской областях, Россию, российская сторона — ВСУ.