Путин не выступит по видеоконференции на саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет выступать перед участниками саммита «Большой двадцатки» по видеоконференции. Об этом в четверг, 7 августа, он сообщил журналистам.

«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что работа по согласованию соответствующих документов продолжается на экспертном уровне.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Российскую сторону на мероприятии представил глава МИДа Сергей Лавров. В прошлом году саммит «Большой двадцатки» прошел на Бали. В нем также участвовал Лавров.

От поездки на встречу ранее отказался председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо него саммит посетит премьер-министр Китая Ли Цян.

Ранее Путин выступил по видеоконференции на прошедшем в августе саммите БРИКС, в котором Лавров также представлял РФ. Встреча с представителями стран-участниц БРИКС прошла в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.