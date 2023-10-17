Путин незапланированно встретился с премьером Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны провели переговоры в Пекине, куда российский лидер прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина на форум «Один пояс – один путь».

Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения между странами. Глава России отметил, что, несмотря на геополитические условия, взаимоотношения с венгерской стороны и другими странами Европейского союза сохраняются и развиваются.

Орбан отметил, что из-за санкций, введенных против РФ, отношения между Москвой и Будапештом изменились, однако развитию сотрудничества ограничения не должны помешать.

Путин пробудет в Китае два дня. В рамках его визита запланированы встречи с Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. Также российский лидер провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, который пригласил Путина в ближайшее время посетить государство.