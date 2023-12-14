Путин объяснил, почему следующий саммит БРИКС пройдет в Казани
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Владимир Путин объяснил выбор Казани следующей столицей саммита БРИКС в 2024 году.
«Татарстан развивается хорошо, условия там созданы хорошие. Этим и объясняется выбор. Казань уже провела ряд крупных международных мероприятий – и спортивных, и политических форумов», – сказал президент РФ в ходе большой итоговой пресс-конференции.
По его словам, достижения Татарстана стали возможны благодаря высокой внутренней культуре народа республики.
Путин рассчитывает, что саммит в Казани покажет, что большое количество стран хотят жить не по неписанным правилам Запада, а руководствуясь основополагающими документами ООН, а также собственными интересами и интересами партнеров.