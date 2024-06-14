Провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить миру отказ от договоренностей с Россией, заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Россия восемь лет не признавала ДНР и ЛНР, поскольку рассчитывала договориться с Киевом. Но когда украинские власти начали готовить атаку на Новороссию и Донбасс с этническими чистками, Россия признала независимость республик. Причем подписала договоры в соответствии с международным правом, подчеркнул президент.

Россия была готова принять формулировки Киева по гарантии безопасности Украины, чтобы остановить кровопролитие. В марте 2022 года еще не была исключена возможность сохранения суверенитета Украины над Запорожской и Херсонской областями, но киевские власти эти возможности упустили.

Теперь новые территории навсегда останутся с Россией, заверил Путин.

Также президент отметил, что мирные переговоры с Киевом могут начаться только в случае вывода всех войск с новых российских территорий.