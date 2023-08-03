Путин обязал чиновников ездить на отечественных автомобилях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что представители власти должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Президент России отметил, что такие шаги будут способствовать улучшению качества российского автопрома. Он также заявил, что министерства и подведомственные им организации должны прекратить настаивать на покупке иностранных автомобилей. Путина цитируют РИА Новости.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобиля», — сказал Путин.

Глава российского государства считает, что отказываться от зарубежного импорта не нужно, но в «базовых вещах» следует сделать акцент на отечественное производство.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что чиновникам следует ориентироваться на отечественный автопром при составлении плана государственных закупок. С ним согласился депутат от «Единой России» Султан Хамзаев, который отметил, что такие меры прежде всего должны касаться сенаторов и депутатов ГД РФ.

На сегодняшний день на российском рынке отечественного автопрома представлено семь основных торговых марок. Lada, Ока, ГАЗ, TagAZ, Vortex, АЗЛК и УАЗ.

Сейчас российский автопром активно сотрудничает с Китаем в выпуске автомобилей Lada. Так, компания АвтоВАЗ может к 2024 году наладить производство Лада Гранта Лифтбек.