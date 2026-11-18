Сообщение о возгорании поступило сегодня в 11:45 от очевидца в ЦППС Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь охватил здание в деревне Каргашино (ул. Центральная, д. 70А), где размещались производство и хранение пенопласта — материала, отличающегося высокой горючестью и способностью поддерживать горение с обильным выделением дыма.



К тушению привлекли 38 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. В 12:47 пожар удалось локализовать на площади 780 кв. м. В 13:43 зафиксировано устранение открытого горения. При этом работы по полной ликвидации последствий продолжаются. На текущий момент сведений о пострадавших не поступало.