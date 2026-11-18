С начала 2026 года индустриальные парки и особые экономические зоны (ОЭЗ) Подмосковья привлекли более 100 новых резидентов. Компании вложат в развитие проектов свыше ₽21,6 млрд и создадут около 2,4 тыс. рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в индустриальных парках, которых в области насчитывается более 70, с начала года разместились почти 100 компаний — преимущественно из сектора малого бизнеса. Они инвестируют более ₽17 млрд и откроют около 1,3 тыс. вакансий в логистике, электронной торговле, пищевой промышленности, строительной индустрии, а также в выпуске медтехники, электронных приборов и деталей для холодильников.

В особые экономические зоны Подмосковья пришли 16 новых резидентов с общим объемом вложений ₽4,6 млрд и планом создать свыше 1,1 тыс. рабочих мест. Так, в ОЭЗ «Дубна» компания «Эверлайт Филм» в первом квартале 2027 года запустит производство полимерных пленок для солнечных панелей (₽532 млн инвестиций, 40 рабочих мест), а «СТАРТСОФТ» в первом квартале 2028 года наладит выпуск дыхательных контуров и медицинских эндоскопов (₽310 млн, 70 мест).

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в регионе.