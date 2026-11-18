В Московской области ежемесячную доплату молодым специалистам получают более 8,1 тыс. медиков — за год этот показатель вырос на 47%. Среди получателей выплат свыше 3,4 тыс. врачей и 4,7 тыс. сотрудников среднего звена, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Доплата назначается на три года после окончания обучения: врачи получают по ₽15 тыс. в месяц, а средний медперсонал — по ₽7 тыс. Оформить поддержку могут выпускники, которые устроились на полную ставку в государственные медорганизации региона в течение первого года после получения диплома.

Помимо финансовых выплат, в области работает программа наставничества. За каждым новичком закрепляют опытного коллегу, который помогает быстрее адаптироваться на рабочем месте и освоить практические навыки.

Узнать обо всех мерах поддержки и доступных вакансиях в государственных больницах и поликлиниках региона можно на профильном портале «Работа для врача в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.