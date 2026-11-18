«Динамо» определилось с заменой Тамбиеву
«СЭ»: Ореховский возглавит «Динамо» после отставки Тамбиева
Фото: [ХК «Динамо»]
Новым главным тренером ХК «Динамо» будет назначен Олег Ореховский, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
9 ноября «Динамо» временно отстранило главного тренера Леонида Тамбиева, 18 ноября клуб объявил об его отставке. В это время командой руководил Ореховский, работавший в штабе Тамбиева.
Как отмечает источник, такое решение было принято после того, как команда под руководством Ореховского выиграла три матча подряд — у СКА, «Сибири» и «Ак Барса».
В тренерский штаб «Динамо» в качестве помощника Ореховского войдет Равиль Якубов.
Бело-голубые поправили свое турнирное положение, поднявшись на шестое место в Западной конференции КХЛ. В 29 матчах команда набрала 31 очко.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заключил контракт с опытным словацким форвардом Рихардом Паником.