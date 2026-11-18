9 ноября «Динамо» временно отстранило главного тренера Леонида Тамбиева, 18 ноября клуб объявил об его отставке. В это время командой руководил Ореховский, работавший в штабе Тамбиева.

Как отмечает источник, такое решение было принято после того, как команда под руководством Ореховского выиграла три матча подряд — у СКА, «Сибири» и «Ак Барса».

В тренерский штаб «Динамо» в качестве помощника Ореховского войдет Равиль Якубов.

Бело-голубые поправили свое турнирное положение, поднявшись на шестое место в Западной конференции КХЛ. В 29 матчах команда набрала 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заключил контракт с опытным словацким форвардом Рихардом Паником.