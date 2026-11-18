Подмосковная спортсменка Сабина Омарова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №3, Химки) одержала победу на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Балтийского моря на призы Губернатора Санкт-Петербурга», которые прошли с 13 по 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 73 кг. В финале ей удалось опередить соперницу из Рязанской области и подняться на высшую ступень пьедестала почета. На третьем месте оказались представительницы Москвы и Алтайского края.

Состязания прошли в 28-й раз и собрали порядка 2 тыс. спортсменов из более чем 35 регионов России, в программу вошли всероссийские турниры по спаррингу и тхэквондо (ВТФ) – пхумсэ. Турнир организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

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