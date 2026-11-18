Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел на складе в деревне Каргашино в среду, 18 ноября, примерно в 11:45. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Специалисты получили сообщение о возгорании в производственно-складском здании на улице Центральной. Пожарно-спасательные подразделения установили, что горит складское строение по производству и хранению пенопласта. По предварительным данным, пожар случился в помещении котельной - его удалось локализовать на площади 780 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.