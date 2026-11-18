Представитель Подмосковья Данил Григорьев (областной Центр олимпийских видов спорта, Воскресенск) стал серебряным призером на XXXI международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, который прошел с 14 по 15 ноября в Минске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступал в весовой категории до 77 кг, в составе сборной России спортсмен дошел до финала, где встретился с соперником из Белоруссии. На третьем месте в этой весовой категории завоевали борцы из Хорватии и Белоруссии.

Состязания провели в «Чижовка-Арене» в Минске, их участниками стали спортсмены из шести стран – Белоруссии, России, Сербии, Хорватии, Грузии и Таджикистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.