Более ₽92 млрд предусмотрели в проекте бюджета Московской области на 2027 год на модернизацию коммунальной инфраструктуры. За год в регионе планируют выполнить 485 работ по обновлению систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщает Московская областная дума.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ уточнил, что на модернизацию теплоснабжения в 2027 году направят ₽53,4 млрд. На эти средства выполнят 300 мероприятий, включая обновление более 150 котельных, 50 центральных тепловых пунктов и почти 90 участков теплосетей.

На развитие систем водоснабжения и водоотведения заложили ₽39 млрд. Программа включает 185 объектов: 45 водозаборных узлов, 33 очистных сооружения, 47 участков водопровода и 60 участков канализационных сетей.

По словам парламентария, до конца 2026 года в Подмосковье также приведут в порядок свыше 300 участков теплосетей, более 170 котельных, 40 ЦТП и свыше 80 объектов водоснабжения и канализации.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.