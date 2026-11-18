Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала не закрывать границу с Россией под влиянием эмоций. Об этом сообщает Postimees.

По словам главы государства, решения о закрытии пунктов пропуска должны основываться на беспристрастном анализе экономических, гуманитарных, дипломатических и security-последствий. Мадизе подчеркнула, что долг лиц, принимающих решения — выслушать общественные эмоции, отставить их в сторону и исходить из того, что в конечном итоге будет полезно для Эстонии.

Президент призвала государственных деятелей из числа пограничных ведомств не принимать решений, которые могут принести эмоциональное удовлетворение, но при этом навредить стране.

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