Жители Подмосковья могут перевозить домашних животных в автобусах АО «Мострансавто», если будут соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, небольших питомцев можно перевозить бесплатно. При этом кошки, птицы и другие мелкие животные должны находиться в специальных переносках или клетках, сумма трех измерений которых не превышает 120 см. Маленьких собак разрешается держать на руках.

Собаки средних и крупных пород должны находиться в намордниках и на коротких поводках. Их перевозка оплачивается по тарифу ручной клади. Отдельные правила предусмотрены для собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с нарушениями зрения. Они перевозятся бесплатно при наличии намордника, поводка и специального опознавательного знака.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.