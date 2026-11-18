В Региональный сосудистый центр Люберецкой больницы закупили новый аппарат, который позволит проводить хирургическое лечение тяжелых поражений артерий сердца и удалять кальцинированные бляшки изнутри сосуда. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С помощью новой системы атерэктомии мы заводим в сосуд сердца специальный тонкий проводник, по которому к месту поражения подается миниатюрный бур», — рассказал заведующий Региональным сосудистым центром Михаил Кричман.

По ее словам, бур под нужным давлением «высверливает» и убирает твердую кальцинированную бляшку, чтобы восстановить просвет артерии и безопасно установить стент. До этого пациентов с выраженным кальцинозом артерий направляли на открытые операции, теперь жители Люберец и всей Московской области с тяжелым поражением артерий сердца могут получить высокотехнологичную помощь в местной больнице. Попасть на консультацию в Региональный сосудистый центр можно по направлению лечащего врача при наличии показаний.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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