В жилом комплексе «Гранд Комфорт» на территории городского округа Жуковский летом 2027 года откроется новый детский сад, рассчитанный на 290 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение рассчитано на 12 групп, там появятся игровые и спальные комнаты, отдельные помещения для творческих, музыкальных и спортивных занятий. Кроме того, в здании площадью более 5,5 тыс. кв. м оборудуют изостудию, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий, медицинский кабинет, кухню и прачечную.

Главгосстройнадзор контролирует ход проведения работ, стройготовность объекта достигла 35%. Рабочие возводят несущие и ограждающие конструкции, застройщик – ООО «СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.