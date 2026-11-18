Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука заявил, что видеоматериалы, публикуемые Национальным антикоррупционным бюро, оказывают давление на украинскую переговорную группу. Об этом сообщают «Новости.Live».

По мнению Дуки, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура выпускают антикоррупционные видео для проведения «медийной пиар-кампании». Силовик утверждает, что эти материалы неразрывно связаны по срокам выхода с поездками высших украинских чиновников на переговоры.

Генерал также потребовал ответов от руководителей НАБУ и САП Семена Кривоноса и Александра Клименко, которые отсутствовали на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Ранее стало известно, что экс-генпрокурор Украины заявил о подкупе судей и сговоре с прокурорами САП.