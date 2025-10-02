Во время обсуждения конфликта на Украине российский президент вспомнил слова, сказанные Дональдом Трампом. Тот заявлял: будь он у власти, «этого можно было бы избежать». С заявлением своего американского коллеги согласился Владимир Путин, как сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин сделал новое заявление во время своего выступления на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в том случае, если бы НАТО не приблизилась к границам России, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Российский лидер также подчеркнул, что нахождение действующего президента США Дональда Трампа у власти сыграло бы такую же роль. Кроме того, по данным «Коммерсантъ», конфликт на Украине не случился бы, если бы страна не превратилась в разрушительный инструмент в чужих руках.

Слова Владимира Путина прозвучали на форуме «Валдай», темой которого в текущем году выбран «Полицентричный мир: инструкция по применению». Его выступление транслируют СМИ по всему миру, если верить открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее российский президент оценил вероятность нападения на НАТО.