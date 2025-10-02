Путин обозначил, при каком раскладе конфликта на Украине можно было избежать
Путин: конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти
Во время обсуждения конфликта на Украине российский президент вспомнил слова, сказанные Дональдом Трампом. Тот заявлял: будь он у власти, «этого можно было бы избежать». С заявлением своего американского коллеги согласился Владимир Путин, как сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин сделал новое заявление во время своего выступления на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в том случае, если бы НАТО не приблизилась к границам России, то конфликта на Украине можно было бы избежать.
Российский лидер также подчеркнул, что нахождение действующего президента США Дональда Трампа у власти сыграло бы такую же роль. Кроме того, по данным «Коммерсантъ», конфликт на Украине не случился бы, если бы страна не превратилась в разрушительный инструмент в чужих руках.
Слова Владимира Путина прозвучали на форуме «Валдай», темой которого в текущем году выбран «Полицентричный мир: инструкция по применению». Его выступление транслируют СМИ по всему миру, если верить открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее российский президент оценил вероятность нападения на НАТО.